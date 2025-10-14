Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 14 Oct 2025 12:13 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 12:13 AM IST

    ഒ​പെ​ക് റിപ്പോ​ർ​ട്ട്: ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ ഡി​മാ​ൻറ് ഉ​യ​രും

    അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടുവ​ർ​ഷം വി​പ​ണി സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​കും
    ഒ​പെ​ക് റിപ്പോ​ർ​ട്ട്: ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ ഡി​മാ​ൻറ് ഉ​യ​രും
    ജിദ്ദ: വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ ഡി​മാ​ൻറ് സ്ഥി​ര​മാ​യ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷൻ ഓ​ഫ് ദി ​പെ​ട്രോ​ളി​യം എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ടിം​ഗ് ക​ൺ​ട്രീ​സ് (ഒ​പെ​ക്) തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന ഒപെ​ക്കി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    2025-ൽ ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ ആ​വ​ശ്യം ദി​നം​പ്ര​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 13 ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ വ​ർധി​ക്കു​മെ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് ഒപെ​ക് മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ ചൈ​ന, ഇ​ന്ത്യ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷൻ ഫോ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് (ഒ.ഇ.സി.ഡി) ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും.

    ഒ.ഇ.സി.ഡി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ദി​നം​പ്ര​തി 1,00,000 ബാ​ര​ൽ​സ് നേ​രി​യ വർധനവ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒപെ​ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026-ൽ, വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഡി​മാ​ൻഡ് ദി​നം​പ്ര​തി 14 ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ വ​ള​രു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ന്ദ്യ​വും കാ​ര​ണം മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​യും.

    വി​ത​ര​ണ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, യു​എ​സ്, ബ്ര​സീ​ൽ, കാന​ഡ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒപെക് പ്ലസ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്പാ​ദ​നം ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഒപെ​ക് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഒപെക്കി​ന്റെ ഉ​ത്പാ​ദ​നം സ്ഥി​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും, പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക ദ്ര​വ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ദ്ര​വ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ത്പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ദി​നം​പ്ര​തി 1,00,000 ബാ​ര​ലി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒപെക് പ്ലസ് ഉ​ത്പാ​ദ​നം ദി​നം​പ്ര​തി 6,30,000 ബാ​ര​ൽ വ​ർ​ഷി​ച്ച് 43.05 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​യി. എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വി​ത​ര​ണ​വും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു സു​സ്ഥി​ര സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​പെ​ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:middle eastSaudi NewsOil DemandIndiaoil marketOPEC countries
