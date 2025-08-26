Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 26 Aug 2025 8:48 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 8:48 AM IST

    കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണം - കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    Prabhakaran Kandonthar inaugurates the conference
    കേ​ളി റി​യാ​ദ് ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യി അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ട്ടേ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു.

    കേ​സു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തി​യ്യ​തി​ക​ളി​ൽ എ​തി​ർ ഭാ​ഗം ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം സ​മ​യ ന​ഷ്ട​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്തൊ​ക്കെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം വ​രെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​നി​ട​യാ​കു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​രു പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​വി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ഗോ​പി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി. ​സു​രേ​ഷ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ണ​ക്കും, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം സു​നി​ൽ സു​കു​മാ​ര​ൻ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 12 പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ്, പി. ​സു​രേ​ഷ്, സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, അ​ൻ​സാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, മോ​ഹ​ന​ൻ മാ​ധ​വ​ൻ, ക​മ്മൂ സ​ലിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബി​ജു ഗോ​പി (പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ്), പി. ​സു​രേ​ഷ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ്, പി. ​സു​രേ​ഷ്, ഷാ​ജു ഭാ​സ്ക​ർ (സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി), ബി​ജു ഗോ​പി, ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ​ൻ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (പ്ര​സീ​ഡി​യം), സു​ധി​ൻ കു​മാ​ർ, ന​സീ​ർ, ജ​യ​രാ​ജ് (ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ), അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, ജ​യ​രാ​ജ്, പാ​ർ​ത്ഥ​ൻ (മി​നു​ട്സ്), അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ന​സീ​ർ, വി​പീ​ഷ് (പ്ര​മേ​യം), ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ബെ​ന്യാ​മി​ൻ, മ​ൻ​സൂ​ർ (ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സ​ബ്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത്, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​ള​വി​ൽ, ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ്, ബി​ജി തോ​മ​സ്, ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, പ്ര​ദീ​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ കു​ഞ്ചീ​സ് ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വീ​പീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    17 അം​ഗ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജു പെ​രു​വ​യ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ബി​ജു ഗോ​പി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), പി. ​സു​രേ​ഷ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, ക​രീം അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), എം.​പി ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, അ​ബ്ദു​സ​ലാം (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), വി​പീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഒ. ​അ​നി​ൽ, എം.​പി അ​ഷ്റ​ഫ്, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ്, അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, എം. ​ന​സീ​ർ, എ​ൻ.​കെ ജ​യ​ൻ, ഷാ​ജി തൊ​ടി​യൂ​ർ, മ​നു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ)

    TAGS:Gulf NewsOnline systemcourt proceedingsUmmul Hammam Area
    News Summary - Online system should be introduced for court proceedings - Keli Umulhamam Area Conference
