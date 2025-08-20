Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:40 AM IST

    കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എ.​പി. ച​ന്ദ്ര​ൻ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ 10 മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി 12 ആം ​കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മി​തി അം​ഗം വി​ന​യ​ൻ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് സൂ​ഖ് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം എ.​പി ച​ന്ദ്ര​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. സി​ത്തീ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ലെ പി.​വി സ​നീ​ഷ്, കെ. ​വി​നീ​ഷ് ഹോ​ത യൂ​നി​റ്റി​ലെ എം.​പി സി​ദ്ദീ​ഖ്, സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റി​ലെ അ​ബ്ദു​ൾ ക​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi NewskeliQuiz CompetitionAlkharj Area Committee
