കേളി അൽഖർജ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: കേളി അൽഖർജ് ഏരിയ 10 മത് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കേളി കലാസാംസ്കാരികവേദി 12 ആം കേന്ദ്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക സമിതി അംഗം വിനയൻ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഷബി അബ്ദുൾ സലാം കോഓഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. അൽഖർജ് സൂഖ് യൂനിറ്റ് അംഗം എ.പി ചന്ദ്രൻ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായി. സിത്തീൻ യൂനിറ്റിലെ പി.വി സനീഷ്, കെ. വിനീഷ് ഹോത യൂനിറ്റിലെ എം.പി സിദ്ദീഖ്, സിറ്റി യൂനിറ്റിലെ അബ്ദുൾ കലാം എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. രാമകൃഷ്ണൻ, ജയൻ പെരുനാട്, മണികണ്ഠകുമാർ, മുഹമ്മദ് ഷഫീക്ക് എന്നിവർ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലിപിൻ പശുപതി, രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ യൂനിറ്റിലെ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ആഗസ്റ്റ് 22ന് നടക്കുന്ന ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
