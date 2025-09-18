Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:43 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പെ​ർ​ഫ്യൂം സ്​​റ്റോ​ർ ഉ​ട​മ പി​ടി​യി​ൽ

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പെ​ർ​ഫ്യൂം സ്​​റ്റോ​ർ ഉ​ട​മ പി​ടി​യി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: കാ​ർ സ​മ്മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ര​സ്യം ചെ​യ്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പെ​ർ​ഫ്യൂം സ്റ്റോ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ന്റെ ചി​ത്ര​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ര​സ്യം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സ്റ്റോ​ർ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​രു പാ​ക്കേ​ജ് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ​ര​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഊ​ദ്, പെ​ർ​ഫ്യൂം എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം നേ​ടി​യ സ്റ്റോ​റി​നോ​ട് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ​ര​സ്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ക​ട ഉ​ട​മ​യെ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ലം​ഘ​ന അ​വ​ലോ​ക​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. അ​വ​ർ ലം​ഘ​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും അ​തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ​ര​സ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​തോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്​​റ്റോ​ർ ഉ​ട​മ​ക്ക് ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യോ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും സ്റ്റോ​ർ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​​​തു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പി​ഴ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf Newsowneronline storesperfume shoparrestedSaudi Arabia News
    News Summary - Online perfume store owner arrested
