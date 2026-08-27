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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി ദേശീയദിന ലോഗോയും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 6:26 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 6:28 PM IST

    സൗദി ദേശീയദിന ലോഗോയും പ്രമേയവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? വിശദീകരിച്ച് എൻറർടൈൻമെൻറ്​ അതോറിറ്റി

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    സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ബോധവത്കരണ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു
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    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും പ്രമേയവും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിച്ച് ജനറൽ എൻറർടൈൻമെൻറ്​ അതോറിറ്റി. ഗവൺമെൻറ്​ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻററുമായി സഹകരിച്ച് ബുധനാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമ ബോധവത്കരണ ശിൽപശാലയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

    രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദേശീയദിന സന്ദേശവും ചിഹ്നങ്ങളും ഒരുപോലെയും കൃത്യമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഈ ശിൽപശാലയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ദേശീയദിന സന്ദേശത്തി​െൻറ ഗൈഡ് ബുക്ക് എവിടെനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളത്, ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശിൽപശാലയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

    വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 250 പ്രതിനിധികൾ ഈ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പങ്കെടുത്തവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് അധികൃതർ കൃത്യമായ മറുപടികളും വിശദീകരണങ്ങളും നൽകി. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഇമെയിൽ വിലാസവും അവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

    ജനറൽ എൻറർടൈൻമെൻറ്​ അതോറിറ്റി ചെയർമാനും റോയൽ കോർട്ട് ഉപദേഷ്​ടാവുമായ തുർക്കി അൽ ശൈഖ് ഒരു മാസം മുൻപാണ് സൗദി ദേശീയദിനത്തിനായി ‘ഇസ്സുനാ ബി തബഇനാ’ (നമ്മുടെ തനിമയാണ് നമ്മുടെ പ്രതാപം) എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം പുറത്തിറക്കിയത്. സൗദി ദേശീയദിനത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

    ദേശീയദിനത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിന് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിലും ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവരുടെ കാര്യത്തിലും വൻ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് വെബ്സൈറ്റ്​ സന്ദർശിച്ച്​ ഡൗൺലോഡ്​ ചെയ്​തത്​.

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    TAGS:Gulf Newsworkshoponline awarenessSaudi Arabia News
    News Summary - Online Awareness Workshop Organized for Government Representatives
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