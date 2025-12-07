Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:54 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:54 PM IST

    ഏകപാത്ര നാടകോത്സവത്തിന് ദമ്മാമിൽ തുടക്കം

    തിയറ്റർ ആൻഡ് പെർഫോമിങ്​ ആർട്സ് അസോസിയേഷനാണ്​ സംഘാടകർ
    ഏകപാത്ര നാടകോത്സവത്തിന് ദമ്മാമിൽ തുടക്കം
    ദമ്മാമിൽ ആരംഭിച്ച ഏകപാത്ര നാടകോത്സവത്തിൽനിന്ന്​

    ദമ്മാം: സൗദി അറേബ്യയുടെ നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ജനകീയമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൗദി ആർട്സ് ആൻഡ്​ കൽചറൽ അസോസിയേഷൻ, തിയറ്റർ ആൻഡ് പെർഫോമിങ്​ ആർട്സ് അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകപാത്ര നാടകോത്സവത്തിന് (മോണോഡ്രാമ ഫെസ്​റ്റിവൽ) ദമ്മാമിൽ തുടക്കമായി. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച നാടകമേള ഒമ്പത്​ വരെ തുടരും.

    രാജ്യത്തെ വിവിധ ദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന 10 നാടക സംഘങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. ദമ്മാം, ഖോബാർ, റിയാദ്, ഖത്വീഫ്, ജീസാൻ, ത്വാഇഫ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്​ ഈ നാടക സംഘങ്ങൾ. ദമ്മാമിലെ കവാലിസ് തിയറ്ററിലാണ്​ മേള. പ്രത്യേക പരിശീലന വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, നാടക മേഖലയെ പരിഷ്‍കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വിമർശനാത്മക സെമിനാറുകൾ എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട്​. പൊതുജനങ്ങൾ, നാടകമേഖലയിലെ നിരൂപകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    ത്വാഇഫ് മോഡേൺ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പി​ന്റെ ‘മാൻസ് ലാസ്​റ്റ്​ അമ്നിയഷൻ’ എന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണത്തോടെയാണ്​ മേള തുടങ്ങിയത്​. ആർട്ട് ഗായകസംഘത്തി​ന്റെ ‘റൂസ്​റ്റർ’, കാർമൽ ഗ്രൂപ്പി​ന്റെ ‘റഫ്രിജറേറ്റർ എംബ്രിയോസ്’, ഡോ തിയേറ്ററി​ന്റെ ‘മൂൺ, ജിദ്ദ ആർട്‌സി​െൻറ ‘വൈറ്റ്‌നെസ്’, റിയാദ് ഗ്രൂപ്പി​െൻറ ‘ഫാരിസി​െൻറ ഹാലുസിനേഷൻസ്’, സ്​റ്റേജ് ഗ്രൂപ്പി​​ന്റെ ‘ആൻ എംപ്ലോയീസ് ടെയിൽ’ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നാടകങ്ങൾ.

    അൽ അഹ്‌സ കൾച്ചർ അസോസിയേഷ​​ന്റെ ‘ഫേസസ് ദാറ്റ് നെവർ സ്ലീപ്പ്’, നൗറാസ് ഗ്രൂപ്പി​​ന്റെ ‘ദ ചാമിലിയോൺസ് എക്കോ’, ഖഷബ അൽ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പി​ന്റെ ‘സ്പാർക്ക്’ എന്നീ നാടകങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങളോടെ നാടകോത്സവം സമാപിക്കും. ബഹ്‌റൈനി കലാകാരനായ അബ്​ദുല്ല സുവൈദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘നാടകാഭിനയത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ’ എന്ന പ്രത്യേക വർക്ക്‌ഷോപ് മേളയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.

    ഓരോ നാടകാവതരണത്തിന് ശേഷവും അതിനെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകൾ, ‘ദ സോളോ ആക്ടർ: ക്രിയേറ്റിങ്​ എ തിയറ്ററിക്കൽ പാർട്ണർ’ എന്ന സെമിനാർ, ഏകപാത്ര നാടകങ്ങളുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രദർശനം, ഫെസ്​റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാടക സൃഷ്​ടികളുടെ പോസ്​റ്ററുകളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയും ഫെസ്​റ്റിവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    TAGS:Saudi NewsDrama festivalSaudi Arts Groupsolo drama festival
