    12 Sept 2025 9:59 AM IST
    12 Sept 2025 9:59 AM IST

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടി​യ​ത് പ​ത്ത് ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 19,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും 5,000 കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി
    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടി​യ​ത് പ​ത്ത് ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    റി​യാ​ദ്: 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് 2025 മേ​യ് അ​വ​സാ​നം വ​രെ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടി​യ​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ 19,000 ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ, 18 ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​ക​ദേ​ശം 5,000 വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, ഗ്രൂ​പ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ പാ​ത​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ബാ​ഹ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ അ​വ​ബോ​ധ​വും ആ​ദ്യ​കാ​ല ക​രി​യ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യു​വ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്കും ഭാ​വി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ട​വ് നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ‘ഹ​ദ​ഫി’​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ.

    സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലും സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സും കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ വി​പ​ണി ക​ഴി​വു​ക​ളെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ഥി​ക​ളെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക, യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ മു​ഖേ​ന പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക​രി​യ​ർ മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം എ​ന്ന ആ​ശ​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്.അ​തോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​റു​ക​ളാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ക​രി​യ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും.

    StudentsSchoolsGulf Newscareer guidanceSaudi Arabia News
