    date_range 30 March 2026 9:38 AM IST
    date_range 30 March 2026 9:38 AM IST

    ‘ഭൂ​മി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ’ ആ​ച​ര​ണം ത​ബൂ​ക്കി​ലും

    മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​യു​മാ​യി ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്നം
    ‘ഭൂ​മി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന സാം​സ്​​കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്​​നം



    ത​ബൂ​ക്ക്: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഭൂ​മി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ’ (Earth Hour) പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ബൂ​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ടൊ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സൗ​ദി സാ​ഹി​ത്യ-​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ-​വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​മീ​ഷ​െൻറ ലി​റ്റ​റ​റി പാ​ർ​ട്ണ​റാ​യ ‘ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ഫേ’, ത​ബൂ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ‘അ​ഹ്‌​റ​ഖ്‌​തു അ​ഹ്‌​ദാ​ബി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഈ ​വാ​യ​നാ പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.


    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ വോ​ക്ക്‌​വേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കൃ​ത്രി​മ വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ണ​ച്ച്, കേ​വ​ലം മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ളു​ടെ ശാ​ന്ത​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​യും ധ്യാ​ന​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വാ​യ​ന​യു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ലാ​ളി​ത്യ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സാ​ഹി​ത്യ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​യ​ന​യി​ൽ പു​തി​യൊ​രു വൈ​കാ​രി​ക ത​ലം ന​ൽ​കി.

    പു​സ്ത​ക​വും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​റി​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണം സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    ‘പു​സ്ത​കം നി​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ... മെ​ഴു​കു​തി​രി ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാം’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി കേ​വ​ലം ഒ​രു സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ഊ​ർ​ജ്ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​െൻറ​യും വ​ലി​യൊ​രു സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. ഊ​ർ​ജ്ജ ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​യ്ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക നി​ശ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - 'One hour for the land' ritual also held in Tabuk
