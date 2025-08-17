Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:01 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു ബി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    1,88,000 ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 314 പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു
    റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു ബി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു ബി​ല്യ​ൻറി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു ബി​ല്യ​നില​ധി​കം ചെ​ല​വ് ​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ 2025ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ 1,88,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 314 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യെ റി​യാ​ദ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ​ബെ​നി​യാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്​​കൂ​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ പ​ഠ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. ഇ​ത്​ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തു​ല്യ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationRiyadhprojectslaunched
    News Summary - One billion riyals worth of education projects launched in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X