Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഏ​ക​പാ​ത്ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:31 AM IST

    ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം; തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം; തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നാ​ട​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൽ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് (മോ​ണോ​ഡ്രാ​മ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ) ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​ട​ക​മേ​ള ഒ​മ്പ​ത്​ വ​രെ തു​ട​രും. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന 10 നാ​ട​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ർ, റി​യാ​ദ്, ഖ​ത്വീ​ഫ്, ജീ​സാ​ൻ, ത്വാ​ഇ​ഫ്, ജി​ദ്ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്​ ഈ ​നാ​ട​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​വാ​ലി​സ് തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ മേ​ള. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, നാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​യെ പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​രൂ​പ​ക​ർ, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യം​​വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത്വാ​ഇ​ഫ് മോ​ഡേ​ൺ തി​യ​റ്റ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘മാ​ൻ​സ് ലാ​സ്​​റ്റ്​ അ​മ്നി​യ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​െൻറ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​െൻറ ‘റൂ​സ്​​റ്റ​ർ’, കാ​ർ​മ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ എം​ബ്രി​യോ​സ്’, ഡോ ​തി​യ​റ്റ​റി​െൻറ ‘മൂ​ൺ, ജി​ദ്ദ ആ​ർ​ട്‌​സി​െൻറ ‘വൈ​റ്റ്‌​ന​സ്’, റി​യാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘ഫാ​രി​സി​െൻറ ഹാ​ലു​സി​നേ​ഷ​ൻ​സ്’, സ്​​റ്റേ​ജ് ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘ആ​ൻ എം​പ്ലോ​യി​സ് ടെ​യി​ൽ’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ.

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ ക​ൾ​ച​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ ‘ഫേ​സ​സ് ദാ​റ്റ് നെ​വ​ർ സ്ലീ​പ്’, നൗ​റാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘ദ ​ചാ​മി​ലി​യോ​ൺ​സ് എ​ക്കോ’, ഖ​ഷ​ബ അ​ൽ ഫാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ‘സ്പാ​ർ​ക്’ എ​ന്നീ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ നാ​ട​കോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ അ​ബ്​​ദു​ല്ല സു​വൈ​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘നാ​ട​കാ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് മേ​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ഓ​രോ നാ​ട​കാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും അ​തി​നെ അ​പ​ഗ്ര​ഥ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ‘ദ ​സോ​ളോ ആ​ക്ട​ർ: ക്രി​യേ​റ്റി​ങ്​ എ ​തി​യ​റ്റ​റി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ട്ണ​ർ’ എ​ന്ന സെ​മി​നാ​ർ, ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ക സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - One-act play festival begins in Dammam; organized by Theatre and Performing Arts Association
    Similar News
    Next Story
    X