Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Nov 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:45 PM IST

    ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: പ​ണ്ഡി​ത​നും സ​മ​സ്ത എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ. ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ക്ക് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഷ​റ​ഫി​യ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ദ്ദ ജാ​മി​അ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ മേ​ലാ​റ്റൂ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ജീ​ബ് പൂ​ന്താ​വ​നം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കാ​പ്പ്, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ഡ്വ. ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ഉ​ല​മാ​ക്ക​ളും ഉ​മ​റാ​ക്ക​ളും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ളീ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നേ​റി​യ​തെ​ന്നും ദ​​ക്ഷി​​ണേ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ വൈ​​ജ്ഞാ​​നി​​ക വി​​പ്ല​​വ​​ത്തി​​ന്​ തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ച്ച​ത് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ: നൂ​രി​യ്യ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X