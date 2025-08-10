Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    10 Aug 2025 6:10 AM IST
    10 Aug 2025 6:10 AM IST

    ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025 സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു

    ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025 സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു
    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പവത്ക​ര​ണ

    യോ​ഗം ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്' സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം, കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​റ ഷ​ബീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ​ർ​വീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൗ​സി​യ ഷാ ​സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ല​ക്ഷ​ണ ഭ​ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സോ​ഫി​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ (ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ്ൺ), ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ജി​തേ​ഷ് പ​ട്ടു​വം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​നീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ (ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ജേ​ഷ് പാ​ച്ചീ​രി മ​ഠ​ത്തി​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ത്തു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സ​മാ​യ സെ​പ്തം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി മു​ത​ൽ ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ വ​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025 പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

