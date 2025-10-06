Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:50 AM IST

    'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025 ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജുബൈൽ മലയാളി സമാജം അംഗങ്ങൾ 'ഓണനിലാവ് 2025' ൽ മാവേലിയോടൊത്ത്

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗ​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി​രു​ന്ന നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നീ​തു രാ​ജേ​ഷും സം​ഘ​വും 'ഓ​ണ നി​ലാ​വി'​ന് തി​രു​മു​റ്റ​മൊ​രു​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​യ​തോ​ടെ സം​ഗീ​ത​മ​യ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രം​ഭ​മാ​യി. സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ ജാ​തി, മ​ത, വ​ർ​ഗ ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ​ര​സ്‌​പ​രം സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ മാ​വേ​ലി (ദി​ൽ​ഷാ​ദ്) ഉ​ദ്‌​ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ശ ബൈ​ജു, ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി മാ​വൂ​ർ, ജ​ഹാ​ൻ ബാ​സം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഐ​ഷ ഷാ​ഹി​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), ഈ​സ അ​ൻ (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), റു​ക്സാ​ന സ​മീ​ർ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ. അ​ഫ്‌​സാ​ന റ​ഹീം സ്പെ​ഷ​ൽ ജൂ​റി അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​യോ​ടെ ശാ​ലി​നി ദീ​പേ​ഷും സി​നി സ​ന്തോ​ഷും ന​യി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി സ്വ​ര​ല​യ​മ​ധു​ര​മാ​യ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്‌​കാ​രം.

    കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ര​ഞ്ജി​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മും ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം മാ​ത്യു ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മും നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഷൈ​ല കു​മാ​റും ര​ഞ്ജി​ത്തും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ വ​ട്ട​വു​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ണി നി​ര​ന്ന​ത്. ദ​മ്പ​തി​മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ ത​ൽ​സ​മ​യ ഹാ​സ്യ​പ​രി​പാ​ടി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ബാ​ല്യ​കാ​ല ഓ​ണ​സ്മ​ര​ണ​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ദ്, ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി, അ​ബു ഫ​ർ​റാ​ജ്, അ​ബു സൈ​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി), ഷ​നീ​ബ് അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (ദ​മ്മാം മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം), സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ, ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, അ​ഷ​റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, വി​നോ​ദ് (ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ്), മൂ​സ അ​റ​ക്ക​ൽ, സ​ജീ​ർ (കിം​സ്), അ​ൻ​വ​ർ (സാ​കോം), ഷി​നോ​ജ്, നി​തി​ൻ പ​വി (ബ​ദ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ), ഗി​രീ​ഷ്, അ​ഷ​റ​ഫ് നി​ല​മേ​ൽ, കോ​യ താ​നൂ​ർ, ഹാ​രി​സ്, റി​യാ​സ് എ​ൻ.​പി, ഫാ​റൂ​ഖ്, ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ, അ​നി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ആ​ദം, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ഹാ​സി​ഫ്, ബാ​ദു​ഷ (എം.​ഇ.​എ​സ്), സ​ജി​ത്ത്, താ​ജു​ദീ​ൻ, റോ​ബി​ൻ, അ​ഖി​ൽ (റി​ക്സ്), ക​രീം മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.അ​ഷ​റ​ഫ് നി​ല​മേ​ൽ, അ​ഡ്വ. ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ടാ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, ഹാ​രീ​സ്, ര​ഞ്ജി​ത്, ഷൈ​ല കു​മാ​ർ, കോ​യ താ​നൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ സാ​ബു, നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ, മൂ​സ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഷാ​ജി പൊ​ടി​ക​ട, ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ, ഗി​രീ​ഷ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌, എ​ൻ.​പി.​റി​യാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​ത വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ശ ബൈ​ജു, ഡോ.​ന​വ്യ വി​നോ​ദ്, ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ്, സൂ​ണ അ​രു​ൺ, നീ​തു, സി​നി സ​ന്തോ​ഷ്, നീ​നു സാം​സ​ൺ, അ​ന്ന​മ്മ സൂ​ര​ജ്, ജ​സീ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, ജ​യ​ശ്രീ ഗി​രീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​നും ഡോ. ​ന​വ്യ വി​നോ​ദും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ന്തോ​ഷ് ച​ക്കി​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

