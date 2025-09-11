Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:27 AM IST

    ‘ഓർമയിലെ ഓണം’ പ്രവാസി വെൽഫെയർ രചന മത്സരം

    'ഓർമയിലെ ഓണം' പ്രവാസി വെൽഫെയർ രചന മത്സരം
    ദ​മ്മാം: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ര​ച​ന​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ​ങ്കു​വെ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ര​ച​ന മൂ​ന്ന് പേ​ജി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്. പേ​ര്, സൗ​ദി​യി​ലെ സ്ഥ​ലം, മൊ​ബെ​ൽ ന​മ്പ​ർ (വാ​ട്സ്ആ​പ്) എ​ന്നി​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. മു​മ്പ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി എ​ഴു​തി​യ​തോ സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ര​ച​ന​ക​ൾ പി.​ഡി.​എ​ഫ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​മു​മ്പ് അ​യ​ക്ക​ണം. മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    അ​യ​ക്കേ​ണ്ട വി​ലാ​സം: Ormayileonam@gmail.com. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 0544016396, 0503205431 എ​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

