    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Sept 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:10 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ജി​​ദ്ദ ന​​വോ​​ദ​​യ യാം​​ബു ഏ​​രി​​യ ക​​മ്മി​​റ്റി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​​ദ്ദ ന​​വോ​​ദ​​യ യാം​​ബു ഏ​​രി​​യ ക​​മ്മി​​റ്റി​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി 

    യാം​ബു: ജി​​ദ്ദ ന​​വോ​​ദ​​യ യാം​​ബു ഏ​​രി​​യ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ കീ​​ഴി​​ലു​​ള്ള യു​​വ​​ജ​​ന​​വേ​​ദി​​യു​​ടെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ട്, വ​​ടം​​വ​​ലി എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി (കെ.​എം.​സി.​സി), ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്‌ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച വ​ടം വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ദ്‌​വ ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ക്നെ​സ് എ​ഫ്.​സി യാം​ബു ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ്‌ ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ റെ​ൽ​ക്കോ സ​ന​യ്യ എ​ഫ്.​സി യെ ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യോ​ടെ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രി​ക്കി​യ മാ​വേ​ലി യു​ടെ വ​ര​വ് കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി.​മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​യും, ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് 'മാ​സ ബ്രോ​സ്റ്റ​ഡ്' മാ​നേ​ജ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി​യും, റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി ഏ​രി​യ ജോ​യന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല​യും, ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ക​ബ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ റ​ഷീ​ദും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​രം വി​ജ​യി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ന​യ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ലും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ത്വ​യ്‌ബ ​ലോ​ണ്ട്രി എം.​ഡി സാ​ദി​ഖ്‌ നെ​ല്ലാ​യ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച റ​ഫ​റി​ക്കു​ള്ള മെമ​ന്റോ ഏ​രി​യ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം, വി​പി​ൻ തോ​മ​സ്, എ.​പി സാ​ക്കി​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ്, രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല ‌, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ആ​ശി​ഖ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ഗോ​പി മ​ന്ത്ര​വാ​ദി, ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

