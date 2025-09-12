Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:32 AM IST

    കേ​ളി അ​സീ​സി​യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​ര​വം 25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കേ​ളി അ​സീ​സി​യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​ര​വം 25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി അ​സീ​സി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ‘ആ​ര​വം 25’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​സീ​സി​യ ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 16 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ന്നി​വ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ന​ന്ദം പ​ക​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി അ​നി​ത്ര ജോ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, കു​ടും​ബ വേ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​ന വി.​എ​സ്, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ്, അ​സീ​സി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​സ്സ​ൻ പു​ന്ന​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഭാ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഭാ​ഷ്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​ജീ​ഷ് ന​രി​ക്കോ​ട്, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റാ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി.

    News Summary - Onam celebrations in the Keli Azizia area organized by ‘Aarav 25’
