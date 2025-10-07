Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:59 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഫാ വി​ല്ല​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ത​ല​പൊ​ലി​യേ​ന്തി​യ മ​ഹി​ളാ​ര​ത്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ലി​ക​ളി​യു​ടെ​യും ആ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി​യെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ച് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മോ​ഹ​ൻ ബാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി യോ​ഗം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ് ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ലോ​ക പി​തൃ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ളാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 'എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​വി​ത ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് പ്രാ​ഗ​ൽ​ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. 'കോ​ലൈ​സ്' എ​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, ഷ​യാ​ൻ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. 'കോ​ലൈ​സി'​ന്റെ ക​ഥ ത​ന്തു​വി​നെ കു​റി​ച്ച് മു​സാ​ഫി​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലും പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. നി​ഹാ​ൽ ഷ​ഫീ​ക്, സ്നേ​ഹ ജോ​സ​ഫ്, ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ലി​സ ഷി​ബു, ഹ​നാ ഷാ​ന​വാ​സ്‌, നി​വേ​ദി​ത പ്ര​കാ​ശ്, ന​സ​ൽ സ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. നാ​ദി​ർ, സാ​ഹി​ൽ, ആ​ദി​ദേ​വ്, ആ​യു​ഷ്, ജോ​ഹാ​ന്ന, ശ്രേ​യ, ആ​യി​ഷ നേ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ഡാ​ൻ​സും, മി​ർ​സാ ഷ​രീ​ഫ്, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ ജോ​ബി റ്റി ​ബേ​ബി, എ.​ബി.​കെ ചെ​റി​യാ​ൻ, ആ​ഷി​ർ കൊ​ല്ലം, വി​വേ​ക് പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി. ആ​യു​ഷ്, ശ്രേ​ര​സ് മൊ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷെ​റി​ൻ മൊ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​ലി​ക​ളി​ക്ക് വേ​ഷ​മി​ട്ടു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി കു​ര്യ​യാ​ക്കോ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബി കെ ​ചെ​റി​യാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യേ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്ദ്യ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ള​മ്പി. പ്ര​വീ​ൺ എ​ട​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ളി​കാ​വ്, ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ടൂ​ർ, ഷി​ബു ജോ​ർ​ജ്, ബാ​ജി നെ​ല്പു​ര​യി​ൽ, ജാ​ൻ​സി മോ​ഹ​ൻ, റൂ​ബി സ​മീ​ർ, രേ​ണു​ക ശി​വ​ൻ, പ്രി​യ സ​ന്ദീ​പ്, ബ​ഷീ​ർ അ​പ്പ​ക്കാ​ട​ൻ, ഷി​ബു ചാ​ല​ക്കു​ടി, നു​ജൂം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് കാ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:onam celebrationsSaudi NewsJeddahworld malayali federation
