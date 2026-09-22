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    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

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    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
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    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ലി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ‘ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ ബീ​ച്ച് ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ഖാ​സി​മി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നൗ​ഷാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, യു.​കെ. കാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ ഏ​ക​ല​വ്യ, സ​ജി​ത്ത്, കി​ഷോ​ർ തോ​മ​സ്, സ​മീ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ, ജം​ഷീ​ർ ഹം​സ ചേ​ല​ക്ക​ൽ, റ​ഹീ​മോ​ൻ കാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. താ​ഹി​ർ, ക​രു​ൺ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ന​മീ​ർ, ജൗ​ഹ​ർ കോ​ട്ട​യം, പ്ര​യാ​ഗ്, സ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വേ​ണു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. രാം ​നി​ഖി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Onam celebration of Jubail Malayalee Body Builders Association
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