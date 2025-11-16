Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:19 AM IST

    മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മു​സ്‌​രി​സ് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം ‘മു​സ്‌​രി​സ് ഓ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ സ​ഫ വി​ല്ല​യി​ല്‍ മാ​വേ​ലി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം. ജ​സീ​ന സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഷി​ഫ സു​ബി​ൽ, മ​ർ​വ, ഷെ​സ മ​റി​യം, ജ​സീ​ന സാ​ബു എ​ന്നി​വ​ര്‍ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ന്തോ​ഷ്‌ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, ഷി​നോ​ജ് അ​ലി​യാ​ര്‍, സ​ജി​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, സു​മീ​ത അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ജ​സീ​ന സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഷ​ജീ​റ ജ​ലീ​ൽ, സൈ​ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജ​സീ​ന സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റി. പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ സൈ​ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജു​ബീ​ന സാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ര്‍ഹ​രാ​യി. അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത്, താ​ഹി​ര്‍ എ​ട​മു​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി. ഡോ. ​ഷ​ബ്ന ശാ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ള​വും നാ​ട​ന്‍ ത​നി​മ​യോ​ടെ ത​ല​യു​യ​ര്‍ത്തി​നി​ന്ന വ​ഞ്ചി​യും തു​ള​സി​ത്ത​റ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് അ​യ്യാ​രി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി മു​സ്‌​രി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​റ്​ അ​വാ​ര്‍ഡി​ന് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്​​വാ​ന്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സു​മി​ത അ​ബ്​​ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ജീ​റ ജ​ലീ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ കൈ​മാ​റി.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 10ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ മു​സി​രി​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ-​സാ​ജി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ള്‍ ഫാ​ത്തി​മ അ​റ​ഫ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ര്‍ മാ​ട​വ​ന, ഹ​നീ​ഫ് ച​ളി​ങ്ങാ​ട്, തു​ഷാ​ര ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ കൈ​മാ​റി. പു​തു​താ​യി സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ത്ത വ​രു​ണ്‍ വ​ല​പ്പാ​ടി​നെ സ​ദ​സ്സി​നു മു​ന്നി​ല്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​സ് എ​റ​മം​ഗ​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ബി​ര്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​മീ​ത അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഷ​ജീ​റ ജ​ലീ​ൽ, ജ​സീ​ന സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഡോ. ​ഷ​ബ്ന ഷാ​ഫി, ഷി​ഫ സു​ബി​ൽ, ജ​സീ​ന സാ​ബു, ഷെ​സ്സ ഷാ​ഫി, ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഷി​നോ​ജ് അ​ലി​യാ​ര്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ര്‍ മാ​ട​വ​ന, അ​ഫ്റ, സ​ന്തോ​ഷ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, കി​ര​ണ്‍, ഫൈ​സ​ല്‍, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍, സ​ബി​ത, വി​ഷ്ണു, മി​ന്‍ഹ സാ​ബു, ഇ​ന്‍ഷ സു​ബി​ല്‍, ഇ​സ്മ സു​ബി​ല്‍, ഇ​സ്സ മ​ഹ്റീ​ന്‍, ഫി​സ ഫാ​ത്തി​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ന സാ​ബു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി തു​ഷാ​ര ഷി​ഹാ​ബും ഔ​ട്ട് ഡോ​ര്‍ ഗെ​യി​മു​ക​ള്‍ ഷി​ഫ സു​ബി​ൽ, ഷ​ജീ​റ ജ​ലീ‍ല്‍, സു​മി​ത അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​രും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

