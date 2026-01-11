Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:19 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:19 PM IST

    142-ാം വയസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ സൗദി പൗരൻ അന്തരിച്ചു

    40 ഹജ്ജ്​ ചെയ്​തു, 110ാം വയസ്സിലും വിവാഹം കഴിച്ചു, മക്കളും പേരമക്കളുമായി 134 പേർ
    142-ാം വയസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ സൗദി പൗരൻ അന്തരിച്ചു
    ശൈഖ്​ നാസർ ബിൻ റദ്ദാൻ അൽ റഷീദ് അൽ വാദാഇ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ വ്യക്തിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ശൈഖ്​ നാസർ ബിൻ റദ്ദാൻ അൽ റഷീദ് അൽ വാദാഇ (142) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലായിരുന്നു അന്ത്യം. സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു യുഗത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായത്. 40 തവണ ഹജ്ജ്​ ചെയ്​തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളും പേരമക്കളുമായി 134 പേരുണ്ട്​. 110ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അവസാനത്തെ വിവാഹം. ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ്​ ജനിച്ചു. അതായത്​ 110ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി പിതാവായി.

    ആധുനിക സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപകൻ കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് രാജാവി​ന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ നിലവിലെ സൽമാൻ രാജാവി​ന്റെ ഭരണകാലം വരെ നീളുന്ന ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രയാത്രക്ക്​ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏകീകരണവും തുടർന്നുള്ള വികസന കുതിപ്പുകളും നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ധീരതക്കും ശാരീരിക കരുത്തിനും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ത​ന്റെ ഉന്നതമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനം പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ ഒരു വലിയ സൗഹൃദവലയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൗദി അറേബ്യയുടെ വികസന കുതിപ്പുകൾ നേരിട്ട് കണ്ട ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇനി ഓർമ.

