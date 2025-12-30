Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 30 Dec 2025 8:04 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 8:04 AM IST

    ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ‘മോ​ട്ടീ​വ-2026’ ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി
    റി​യാ​ദ്​ ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​വും ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും

    റി​യാ​ദ്​ ഖാ​ലി​ദി​യ്യ​യി​ലെ മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ‘മോ​ട്ടീ​വ-2026’ ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ഷ​ൻ ‘ഇം​പാ​ക്‌​ട് വ​ൺ’ എ​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​ന്​ ജാ​ബി​ർ ത​യ്യി​ലും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​നീ​ഫ കൊ​ടു​വ​ള്ളി കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര​യും മു​നീ​ർ ത​റ​യി​ട്ടാ​ലും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ചാ​പ്പ​പ്പ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ശ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ണ്ണേ​രി, കാ​സിം പ​ന്നി​യൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, ആ​ബി​ദ് കൂ​മ​ണ്ണ, ശ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, സ​ഹീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, സ​ലീം സി​യാം​ക​ണ്ടം, ബ​ഷീ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsK.M.C.C.Saudi Arabia
    News Summary - Old Sanaiya Area K.M.C.C. Activists Association
