Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദിൽ പഴയ വീട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 March 2026 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 11:38 PM IST

    റിയാദിൽ പഴയ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു; ആളപായമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിൽ പഴയ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു; ആളപായമില്ല
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ബത്​ഹക്ക്​ സമീപം അൽ ഫുത പരിസരത്ത് ജനവാസമില്ലാത്ത പഴയ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു വീണു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ റിയാദ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    വീട് തകർന്നു വീണതിനെത്തുടർന്ന് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതും സമീപത്ത് ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അധികൃതർ പ്രദേശം സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewssaudiarabia
    News Summary - Old house partially collapsed in Riyadh; no casualties
    Similar News
    Next Story
    X