Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദിൽ പഴയ വീട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 March 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 8:35 AM IST

    റിയാദിൽ പഴയ വീട് തകർന്നു; ആളപായമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിൽ പഴയ വീട് തകർന്നു; ആളപായമില്ല
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ത്​​ഹ​ക്ക്​ സ​മീ​പം അ​ൽ ഫു​ത പ​രി​സ​ര​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​യ വീ​ട് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ല്ല. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ റി​യാ​ദ് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. വീ​ട് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​രും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തും സ​മീ​പ​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തും വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ദേ​ശം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Old house collapses in Riyadh; no casualties
    Similar News
    Next Story
    X