Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 18 Nov 2025 8:07 PM IST
    സിറിയക്ക്​ എണ്ണ സഹായം: ആറര ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയുമായി സൗദിയുടെ ആദ്യ കപ്പലെത്തി

    Oil , Syria,ship, million ,സിറിയ, ഓയിൽ , കപ്പൽ
    ആറര ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയുമായി സൗദിയുടെ കപ്പൽ സിറിയയിലെ ബനിയാസ് തുറമുഖത്ത്​ എത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്: സിറിയയിലെ ഊർജ്ജ മേഖലക്ക്​ സൗദി അറേബ്യ സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക്​ തുടക്കമിട്ട്​ ആദ്യ എണ്ണകപ്പൽ സിറിയയിലെത്തി. ആറര ലക്ഷം ബാരൽ ​ക്രൂഡോയിലുമായി കപ്പൽ ബനിയാസ് തുറമുഖത്താണ് നങ്കൂരമിട്ടത്. ഇത് സിറിയക്ക് മൊത്തം ഗ്രാൻറായി നൽകുന്ന 16.5 ലക്ഷം ബാരലി​െൻറ ആദ്യ ഗഡുവാണ്. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവി​െൻറയും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറയും നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കയറ്റുമതി.

    സൗദിയും സിറിയയും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 11 നാണ് ഗ്രാൻറായി ഇന്ധനം നൽകുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. സൗദി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രാൻറ്​ സിറിയൻ റിഫൈനറികളുടെ പ്രവർത്തനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സിറിയൻ ജനതയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൗദിയുടെ താൽപ്പര്യത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.


    TAGS:syriasoudi newscrud oil
