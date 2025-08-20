Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 7:24 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 7:24 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആഘോ​ഷിച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആഘോ​ഷിച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    യാം​ബു: ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യും യാം​ബു​വി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'യാം​ബു ക​ലാ​കാ​ർ​സി'​ന്റെ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ കു​റു​ക​ത്താ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മ​മ്മ​ദു പൊ​ന്നാ​നി, മു​ജീ​ബ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട് (കെ.​എം.​സി.​സി), ജാ​ബി​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം (ത​നി​മ), ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട്, ഷൈ​ജ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മോ​ങ്ങം, ബി​നു റോ​യ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫ് ക​ത്തി​ച്ചാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'യാം​ബു ക​ലാ​കാ​ർ​സ്' ന​ട​ത്തി​യ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. അ​സ്‌​ക്ക​ർ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, സാ​ബു എ​ബ്ര​ഹാം, ജ്യോ​തി പു​ഷ്പ​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. ഷ​മീ​ൽ മ​മ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:celebrationOICCIndependence DaySaudi Arabia News
    News Summary - OICC Yambu Area Committee celebrates Independence Day
