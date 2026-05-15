    date_range 15 May 2026 7:08 AM IST
    date_range 15 May 2026 7:08 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി വെസ്​റ്റേൺ റീജനൽ കമ്മിറ്റി യു.ഡി.എഫ് വിജയാഘോഷം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ർ പൊ​ക്കു​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു



    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​െൻറ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്​​റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചും മ​ധു​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളാ​ലും നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളാ​ലും ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യി.

    മു​തി​ർ​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​വ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ബ്ബാ​സ് ഹാ​ജി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ പൊ​ക്കു​ന്ന് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫ്, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ദ്രു, സു​ജു തേ​വ​രു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, സി​മി അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, വി​വേ​ക്, റ​ഹീം കാ​ക്കൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യ്, റ​ഷീ​ദ് ബി​ൻ​സാ​ഗ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, മോ​ഹ​ൻ ബാ​ല​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​​ങ്കോ​ട്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, ആ​ർ.​എം.​പി പ്ര​വാ​സി ഘ​ട​കം നേ​താ​വ് സ​ഹീ​ർ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മൗ​ഷ്മി ഷ​രീ​ഫ്, സി​മി അ​ബ്​​ദ​ു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ-​ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS: jidha, UDF, Saudi Arabia, OICC Western Region Committee
    News Summary - OICC Western Regional Committee UDF victory celebration
