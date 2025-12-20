Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:03 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി വെസ്​റ്റേൺ റീജനൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സംഗമം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം 

    ജി​ദ്ദ: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ അ​ഭി​മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി. യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ച്ച് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ​കു​തി​യോ​ളം വി​ഹി​തം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പിച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​​ന്റെ പേ​ര് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റി​യ​ത് ഗാ​ന്ധി നി​ന്ദ​യു​ടെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ലി തേ​ക്ക് തോ​ട്, നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​ഡ്വ. റ​ഫീ​ഖ്, ആ​സാ​ദ് പോ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

