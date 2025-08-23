Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:14 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജനൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    OIC Western Region Committee
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജൻ ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വോ​ട്ട് ചോ​രി' ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽനി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ദം മു​ൽ​സി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​യ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീഷ​ൻ എ​ല്ലാ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളും ലം​ഘി​ച്ചു ബി.​ജെ.​പി​ക്കു വേ​ണ്ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദ​യ​നീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും നി​റ​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​വ​ർ പോ​യന്റ് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ പൊ​ക്കു​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ലാ​ലു (ന​വോ​ദ​യ), വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ (കെ.​എം.​സി.​സി), റ​ഹീം ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), പി.​പി.​എ. റ​ഹീം (ന്യൂ​ഏ​ജ്), സാ​ഹി​ർ (ഡി.​എം.​കെ), ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം (മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, അ​രു​വി മോ​ങ്ങം, ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഏ​ക​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‍ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യ്, ആ​സാ​ദ് പോ​രൂ​ർ, അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, കു​ഞ്ഞാ​ൻ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നി, മ​ജീ​ദ് ചേ​റൂ​ർ, നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തോ​ടി, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ, നാ​സ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, വേ​ണു അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCvote scamsoudi newsgulf home
    News Summary - OICC Western Regional Committee organizes table talk on vote scam
    Similar News
    Next Story
    X