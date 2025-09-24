Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 24 Sept 2025 9:10 AM IST
    date_range 24 Sept 2025 9:10 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ഉ​നൈ​സ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഉ​നൈ​സ ക​മ്മി​റ്റി എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ലി ക​രു​വ​റ്റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ലൈ​ജു ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് വി​ള​ക്കൊ​ടി സം​ഘ​ട​ന വി​വ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബു​റൈ​ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​ഷീ​ർ മ​ങ്ക​ട, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​എം അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സൈ​നു ത​ങ്ങ​ൾ, ക​നി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഹ​രി​ലാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി സം​ഘം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, ന​ഴ്‌​സ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ത​ങ്ക​മ്മ ചാ​ക്കോ, സീ​നി​യ​ർ ന​ഴ്‌​സ് മീ​ന പ​ല്ലാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ശ്വ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

