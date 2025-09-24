ഒ.ഐ.സി.സി ഉനൈസ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവുംtext_fields
ഉനൈസ: ഒ.ഐ.സി.സി ഉനൈസ കമ്മിറ്റി എട്ടാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് സാലി കരുവറ്റ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. ലൈജു ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ടവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
അഷ്റഫ് വിളക്കൊടി സംഘടന വിവരണം നടത്തി. ഒ.ഐ.സി.സി ബുറൈദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി സക്കീർ പത്തറ, സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കുര്യൻ, കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ മങ്കട, ഒ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറി പി.പി.എം അശ്റഫ് കോഴിക്കോട്, സൈനു തങ്ങൾ, കനിവ് പ്രവർത്തകൻ ഹരിലാൽ, പ്രവാസി സംഘം സെക്രട്ടറി ബാബു കിളിമാനൂർ, നൗഷാദ്, നഴ്സ് സൂപ്പർവൈസർ തങ്കമ്മ ചാക്കോ, സീനിയർ നഴ്സ് മീന പല്ലായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിശ്വൻ കാളികാവ് സ്വാഗതവും പ്രിൻസ് ജോസഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
