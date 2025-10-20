Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:24 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
    ബു​റൈ​ദ: അ​ർ​ബു​ദ ബാ​ധി​ത​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ത​പു​രം ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​നു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി കൈ​മാ​റി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്നും സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ചി​കി​ൽ​സാ സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് ബു​റൈ​ദ ഓ​ഫീ​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി.​പി.​എം അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, ല​ത്തീ​ഫ് കൊ​ട്ടി​യം, ന​ജു കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ, അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ്, സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

