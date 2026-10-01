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    സോ​ണി പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ​ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    സോ​ണി പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ​ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സോ​ണി പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 17 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​ണി പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ബ​ത്ഹ​യി​ലെ സ​ബ​ർ​മ​തി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി സോ​ണി പ​റ​ക്ക​ലി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ൻ​സാ​യി ഷൗ​ക്ക​ത്തിെൻറ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യൂ സി​റി​യ​ക് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം യ​ഹ്യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ള മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ബു കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജോ​യ് ഔ​സേ​പ്പ്, സെ​യ്ഫ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചേ​ല​ക്ക​ര, ഡേ​വി​ഡ് മാ​ങ്ങ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ പു​ന​ല​ത്ത്, ജോ​ണി മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് പു​ന​ല​ത്ത്, ഷാ​ജി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​സ​ജി​ത്ത്, സ​ഞ്ജു ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ, റ​സാ​ക്ക് ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​യാ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    News Summary - OICC Thrissur District Committee extends a visit to Soni Parakkali
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