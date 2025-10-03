Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:46 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി 'രു​ചി​മേ​ള'

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി രു​ചി​മേ​ള
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'രു​ചി​മേ​ള' ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ബ​ദി​യ മ​ക്ക റോ​ഡ് എ​ക്സി​റ്റ് 26 ലെ ​മാ​ർക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'രു​ചി​മേ​ള' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ണ്ണൂർ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രി​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഗാ​യ​ക​ൻ നി​സാ​ർ വ​യ​നാ​ട് ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും റി​യാ​ദ് ടാ​കീ​സ് ടീ​മി​ന്റെ ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്പാ​രോ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ര​വി ഡാ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ടീം ​ന​യി​ച്ച നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​കൃ​തി​യി​ലും നി​റ​ത്തി​ലും രു​ചി​യി​ലും ഉ​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    'രു​ചി​മേ​ള'​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സം പാ​ച​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 20ഓ​ളം വ​നി​ത​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​ഹ്‌​റ ആ​രി​ഫ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ത​ഫ്‌​സീ​ല ഫ​യാ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ഫീ​ദ ജം​ഷാ​ദ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ന​ബീ​സ, മും​താ​സ് ന​സീ​ർ, സു​ഹ്‌​റ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പേ​രെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യം അ​ട​ക്കം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത​ത് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കും എം.​കെ ഫു​ഡ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ഫു​ഡ്‌​കി​റ്റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. നി​സ്‌​വ ഷ​റ​ഫ്, ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ഹ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ റ​യാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്താ​ഖ് അ​ലി മു​ഖ്യാ​ഥി​തി ആ​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് സ്റ്റോ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ത​ല​പ്പാ​ടി, സൗ​ദി മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​നീ​സ് ക​ക്കാ​ട്ട്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് കോ​ഓഡി​നേ​റ്റ​ർ ദു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, സി.​എം ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി വി​പി​ൻ, ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, മ​ജീ​ദ് ചി​ങ്ങോ​ലി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ), റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് (നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി), മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ് (വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​), എം.​കെ ഫു​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി പു​ഷ്പ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​യ​റ്റു​വ​ള്ളി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സീ​നി​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. എം​ബ​സി ഇ​വ​ന്റ് ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മോ​ച്ചേ​രി പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​യാ​ദ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഹാ​ഷിം, സാ​ജ് റെ​ഡ്ഢി എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​വ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​സി അ​ഷ്‌​ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ന​സീം ന​സീ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രി​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf Newsfood festivalSaudi Arabia News
    News Summary - OICC 'Taste Festival' to be held with great attention
    Similar News
    Next Story
    X