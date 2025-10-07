Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:05 AM IST

    വി​വാ​ഹ സ​ൽ​ക്കാ​ര വേ​ദി​യി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക​യ്യൊ​പ്പി​ട്ട് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    വി​വാ​ഹ സ​ൽ​ക്കാ​ര വേ​ദി​യി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: വി​വാ​ഹ സ​ൽ​ക്കാ​ര വേ​ദി​യെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഈ ​വേ​റി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​യി മാ​റി.

    ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ന്റെ മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ സ​ൽ​ക്കാ​ര വേ​ദി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ. 'വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​യ്യൊ​പ്പ്' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 500 ല​ധി​കം അ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എം കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള​യും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ​യും ചേ​ർ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം സ്വ​കാ​ര്യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 'ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ണ​ർ​വി​ലാ​ണ്' എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം കാ​മ്പ​യി​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​സ്ക്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്, സോ​ണ ഷാ​ജി, സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യ​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, സെ​യ്ഫ് കാ​യ​ങ്കു​ളം, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, നാ​ദി​ർ​ഷാ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജം​ഷാ​ദ് തു​വ്വൂ​ർ, വ​ഹീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, സാ​ദി​ഖ് വ​ട​പു​റം, ഷ​റ​ഫു ചി​റ്റ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ, ഷ​മീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, മു​ത്തു പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഷാ​ജു പൊ​ന്നാ​നി, ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ബ​നൂ​ജ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ഷ​ക്കീ​ബ് കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, ജ​ലീ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​വും ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പോ​രാ​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി മാ​റി.

