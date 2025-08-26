Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 26 Aug 2025 7:19 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 7:19 AM IST

    മു​ര​ളി പ​ഴ​യ ത​റ​യ​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    OIC Al Ahsa Committee Conduct a Farewell to Murali Pazhaya Tarayil
    മു​ര​ളി പ​ഴ​യ ത​റ​യ​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ അ​ഹ്സ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    അ​ൽ​അ​ഹ്സ: പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ര​ളി പ​ഴ​യ ത​റ​യ​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​അ​ഹ്സ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റി​യാ​യി സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. 1983ല്‍ ​ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ വെ​ൺ​മ​ണി എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 42 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ൽ​ഹ​സ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി​ട്ട് വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​അ​ഹ്സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​ണ്. അ​ൽ​അ​ഹ്സ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ര​ളി​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​വും ആ​യു​രാ​രോ​ഗ്യ സൗ​ഖ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​വ​ട്ടെ എ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​അ​ഹ്‌​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ വ​ച്ചാ​ക്ക​ൽ, റി​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി കു​ദി​ർ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് വ​യ​നാ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​മം​ഗ​ലം, ന​വാ​സ് കൊ​ല്ലം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം വ​ട​ക്കേ​ക്കോ​ണം, റ​ഷീ​ദ് വ​ര​വൂ​ർ, ലി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ഫ്സ​ൽ മേ​ലേ​തി​ൽ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ്വ, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സ​ന​യ്യ, അ​നീ​ഷ് സ​ന​യ്യ, ഷി​ബു ഷൂ ​കേ​ക്ക്, അ​ക്ബ​ർ ഖാ​ൻ, ന​വാ​സ് ന​ജ, അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, സു​മീ​ർ അ​ൽ മൂ​സ, ഷ​മീ​ർ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ്, ബെ​ന​റ്റ് സ​ന​യ്യ, വ​നി​താ​വേ​ദി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷീ​ജ ഷി​ജോ, ജ​സ്‌​ന ടീ​ച്ച​ർ, ജി​ന്റി മോ​ൾ, ബി​ൻ​സി, ജ​സ്ന ഷാ​നി, ന​ജ്മാ അ​ഫ്സ​ൽ, ഷ​മി ഫൈ​സ​ൽ, ജ​മീ​ല ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​നി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ജോ മോ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:pravasiOICCGulf NewsFarewell
