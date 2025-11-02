Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​തീ​ശ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:05 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: മു​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദ​മ്മാം റീ​ജന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ രാ​ഷ്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ഴു​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്നു സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി.

    ആ​ദ​ർ​ശം മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും ത​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​മ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ​യ്‌​പ്പോ​ഴും മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ച്ചേ​നി​യെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു നേ​താ​വി​ന്റെ വി​യോ​ഗം കോ​ൺ​ഗ്ര​സിന് നി​ക​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​രു​ൺ ക​ല്ല​റ, ലി​ബി ജെ​യിം​സ്, ന​സീ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ആ​ദം, അ​ജ്മ​ൽ താ​ഹ, കെ.​പി ഷ​മീം, പ്രി​യ അ​രു​ൺ, ഷാ​ജി​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ, ന​ജീ​ബ്, തോ​മ​സ് മാ​മൂ​ട​ൻ, നി​തി​ൻ, ജെ​യിം​സ്, റ​ഷീ​ദ് ശൂ​ര​നാ​ട്, മു​ർ​ത്ത​ദ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷ​ലൂ​ജ ശി​ഹാ​ബ്, അ​ൻ​സാ​രി, മ​ഹേ​ഷ് ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCgulf news malayalamSaudi Arabian News
    News Summary - OICC Satheesan Pacheny Memorial
    Similar News
    Next Story
    X