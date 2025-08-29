Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Aug 2025 11:47 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 11:47 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    എം. ​വി​ൻ​സ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    റി​യാ​ദ്: ഒ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി) റി​യാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 14 മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും കോ​വ​ളം നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ: എം. ​വി​ൻ​സ​ന്റ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    'വാ​ഗ​ണി​ൽ പൂ​ത്ത വാ​ക പൂ​വി​ത​ൾ, ജാ​ലി​യ​നി​ലും' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​ന​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് . വി​ൻ​സെ​ന്റ് കെ ​ജോ​ർ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​എ​സ് അ​ൻ​സാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജീ​ർ പൂ​ത്തു​റ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

