Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:16 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​റ​വി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 14-ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഭം​ഗി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ബ​ജീ​ഹ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, സ​ന ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഷി​ഫ​ല മ​റി​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി​യ എം. ​വി​ൻ​സ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വി​ജ​യി​ക്ക് സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൻ​സ​ന്റ് കെ. ​ജോ​ർ​ജ്ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ർ​മി ന​വാ​സ്, വി. ​ഷി​നു, ന​വീ​ൻ, കെ. ​ഷാ​ലി​മ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഡ്വ. ആ​ഫി​യ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. വ​നി​ത വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ്, ജാ​ൻ​സി പ്ര​ഡി​ൻ, സൈ​ഫു​ന്നീ​സ സി​ദ്ധീ​ഖ്, ബൈ​മി സു​ബി​ൻ, ഷിം​ന നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി.

