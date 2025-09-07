Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Sept 2025 8:21 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 8:21 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    OICC Riyadh Kollam District Committee Onam Celebration
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി 'ഓ​ണ​ത്തേ​ര്-2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ലാ​സി​ലു​ള്ള അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 'ഓ​ണ​ത്തേ​ര്-2025' വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യോ​ട് കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും, ഗ്ലോ​ബ​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ന​സീ​ർ ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ലു​ക്കു​ട്ട​ൻ ആ​മു​ഖം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, മ​ജീ​ദ് ചി​ങ്ങോ​ലി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ, ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, നാ​സ​ർ ലെ​യ്സ്, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, സ​ക്കി​ർ ദാ​ന​ത്ത്, സെ​യ്ഫ് കാ​യം​കു​ളം, ക​രിം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മേ​ചേ​രി, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ, അ​മീ​ർ പ‍ട്ട​ണ​ത്ത്, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ന​സീ​ർ​ഖാ​ൻ അ​സ്മാ​സ്, മാ​ത്യു ജോ​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​തി​നി​തി​ക​ളാ​യ മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ്, ജാ​ൻ​സി പ്ര​ഡി​ൻ, എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശേ​രി​ൽ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ക​ബീ​ർ മ​ലാ​സ്, ബി​നോ​യ്‌ മ​ത്താ​യി, ഷാ​ലു, മ​ജീ​ദ് മൈ​ത്രി, സാ​ബു ക​ല്ലേ​ലി​ഭാ​ഗം, നി​സാം കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ കോ​ലോ​ത്ത്, രെ​ഞ്ചു രാ​ജു, റി​യാ​ദ് ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ജി റാ​വു​ത്ത​ർ, ജ​യ​ൻ മാ​വി​ള, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, ഹ​​രി, ജോ​ജി ബി​നോ​യ്‌, നി​ധി സാ​ബു, മോ​ലി​ഷ സ​ജി, ഹു​സി​ന നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഷി​ജു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ജാ​ന​റ്റ്, ഷോ​ളി, സ​ഫ ഷി​റാ​സ്, ഫി​ദ ഫാ​ത്തി​മ, എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും, സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ‍ഡാ​ൻ​സ് ​ദി​വ്യാ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ആ​ന​ന്ദ ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു , ആ​ര​വി ഡാ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര​യും, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ്ര​യ വി​നീ​ത് അ​വ​ത​രാ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല​ക്സ്‌ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

