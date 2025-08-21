Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:52 AM IST

    പൂ​ർ​വിക​ർ നേ​ടി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ന്ന് വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ -ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ്

    oicc riyadh
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം രാ​ജ്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ ദി​നം വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​സി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​ത് എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളും ജാ​തി​ക​ളും തു​ല്യ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​ത​വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ നേ​ടി​ത്ത​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണോ, അ​തോ വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണോ? സ​മ്പൂ​ർ​ണ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ റി​യാ​ദ് ശു​മൈ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ. ​ജോ​സ് ക്ലീ​റ്റ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ര​ക്തം ചൊ​രി​ഞ്ഞ​വ​ർ ക​ണ്ട സ്വ​പ്നം മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യം ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം കൈ​ക​ളി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ വീ​ണ്ടും അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തും എ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ത​ൽ​ഹ​ത്ത് തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്ത​റ, അ​സ്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ബാ​ലു​കു​ട്ട​ൻ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ശ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ഒ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ഷി​ജു വ​യ​നാ​ട്, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഹാ​ഷിം ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ധാ​ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ധു​രം പ​ങ്കി​ട്ടു.

