Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:45 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ലാ​സ് കി​ങ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ, മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി സോ​ന പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട് കു​ന്ന്, ര​ഘു​നാ​ഫ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, സ​ക്കീ​ർ ധാ​ന​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, സെ​യ്ഫ് കാ​യ​ങ്കു​ളം, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഷാ​ജി മ​ട​ത്തി​ൽ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, സ​ന്തോ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പാ​റ ന​ന്ദി പ്ര​സം​ഗ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നാ​സ​ർ ലെ​യ്സ്, സ​ഫീ​ർ ബു​ർ​ഹാ​ൻ, ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഹാ​ഷിം പാ​ല​ക്കാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​രി എ​രു​മേ​ലി, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് മൈ​ത്രി, അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ, ന​ജീ​ബ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, സി​ജോ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ബൈ​ജു ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫി​റോ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

