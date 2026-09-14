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Madhyamam
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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ജോ​ഡോ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ 24ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും

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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ജോ​ഡോ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ 24ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും
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    യാം​ബു: ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ജോ​ഡോ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 24, 25 (വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി) തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ യാം​ബു റ​ദ്​​വ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദ്വി​ദി​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സി​ങ്ങും ഈ ​മാ​സം 17ന് ​യാം​ബു ടൗ​ണി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഹി​ജ്ജി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - OICC Reem Al Oula Jado Cup Football Tournament
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