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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 4:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 4:45 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി ജനകീയ രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്​ച; ശുമൈസി ആശുപത്രിയിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കം

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    ഒ.ഐ.സി.സി ജനകീയ രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്​ച; ശുമൈസി ആശുപത്രിയിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കം
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     ​രക്തദാന ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച്​ ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു

    റിയാദ്: ‘ഒരു തുള്ളി രക്തം, അനേകം ജീവനുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ’ എന്ന സന്ദേശവുമായി ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂൺ 12) രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ ശുമൈസി ആശുപത്രിയിൽ നടക്കും. സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കി​െൻറ സഹകരണത്തോടെയാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സാമൂഹിക ദൗത്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    റിയാദിലെ മലയാളി സമൂഹത്തി​െൻറ കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കമാണ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. റിയാദി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒ.ഐ.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപവത്​കരിച്ച് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ, മുഖ്യധാരാ കൂട്ടായ്മകൾ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ക്യാമ്പി​െൻറ സമഗ്ര ഏകോപന ചുമതലകൾക്കായി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 101 അംഗ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്​കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തദാതാക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ, ലഘുഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സംഘമാണ്.

    1500-ലധികം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് റിയാദിലെ പൊതുസമൂഹത്തി​െൻറ പൂർണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. രക്തദാനം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒ.ഐ.സി.സിയുടെയും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തി​െൻറയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ്.

    റിയാദ്​ നഗരത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തദാതാക്കൾക്കായി വാഹനസൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം ആവശ്യമായി വരുന്നവർ ഭാരവാഹികളുമായി മുൻകൂട്ടി ബന്ധപ്പെടണം. ക്യാമ്പിലെത്തുന്നവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വാഹന പാർക്കിങ്ങിനായി ശുമൈസി ആശുപത്രിയിലെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 15-നു സമീപം പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    കൂടാതെ, രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആവേശവും ആനന്ദവും പകരുന്നതിനായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറും. രക്തദാനം മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സേവനങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും, കൂടുതൽ പേർ ഈ സാമൂഹിക സംരംഭത്തി​െൻറ ഭാഗമാകണമെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

    വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ നവാസ് വെള്ളിമാട്കുന്ന്, സുരേഷ് ശങ്കർ, ​ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട്, മാത്യു ജോസഫ്, ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, അശ്റഫ് മേച്ചേരി, സന്തോഷ് വിളയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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    TAGS:OICCgulfsaudiarabiaRiyadh OICCOICC blood donation camp
    News Summary - OICC public blood donation camp on Friday; extensive preparations at Shumaisi Hospital
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