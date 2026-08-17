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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 10:35 AM IST

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്ക​ണം: ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല

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    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്ക​ണം: ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല
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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​കെ. സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​െൻറ മ​ഹ​ത്താ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും അ​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ നേ​ടി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െൻറ 80-ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പാ​ർ​ല​മെൻറ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ക​ണം. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. വി​യോ​ജി​പ്പ് രാ​ജ്യ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ അ​നി​വാ​ര്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ സ​മാ​പി​ച്ച പാ​ർ​ല​മെൻറി​െൻറ മ​ൺ​സൂ​ൺ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി സം​വാ​ദ​ത്തി​െൻറ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലും അ​വ​സ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യേ​ണ്ട ദി​ന​മാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ ന​മു​ക്കും ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നും ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മു​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, പ്ര​വി​ശ്യാ​ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ്ബ് പ​റ​യ്ക്ക​ൻ, ബി​നു പി. ​ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സാ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ടി. ശ​ശി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്യം ​പ്ര​കാ​ശ്, സു​ബൈ​ർ പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ, റ​ഷീ​ദ് പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​സീ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ൻ​സാ​ർ മ​ല​യി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ത്തോ​ളി, റ​ഊ​ഫ് കു​റ്റ്യാ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് കു​റ്റ്യാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:DammamOICCIndependence Day Celebrarion
    News Summary - OICC organizes Independence Day celebrations in Dammam
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