Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:35 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​റ​നാ​ട​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് നാ​ന്ദി കു​റി​ച്ച ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ഏ​ഴു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​ര​ദ്ധ്യാ​യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ യോ​ഗം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വ് ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര​ത്വം ജീ​വി​ത സ​പ​ര്യ​യാ​യി ക​ണ്ട നേ​താ​വി​ന്റെ വി​യോ​ഗം മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്റ്റിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ ​ഐ സി ​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ജ​ലീ​ഷ് കാ​ളി​കാ​വ്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ചേ​ളാ​രി, എം.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, സി.​പി മു​ജീ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, സ​ൽ​മാ​ൻ ചോ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നൗ​ഷാ​ദ് ബ​ഡ്‌​ജ​റ്റ്‌, അ​ന​സ് തു​വ്വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - OICC organizes Aryadan Muhammad memorial program
    Similar News
    Next Story
    X