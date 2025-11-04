Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Nov 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 11:42 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഒ.ഐ.സി.സി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഒ.ഐ.സി.സി മദീന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച എം.സി. ശരീഫ് അനുസ്മരണ പരിപാടി അഡ്വ. പഴകുളം മധു ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    മദീന: ഒ.ഐ.സി.സി മദീന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട കൗൺസിലറും ഡി.സി.സി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എം.സി. ശരീഫ് അനുസ്മരണം നടത്തി. ഒ.ഐ.സി.സി ചുമതലയുള്ള കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പഴകുളം മധു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹമീദ് പെരുംപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കെ.പി.സി.സി അംഗവുമായ വി.പി അബ്ദുൽ റഷീദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

    എറണാംകുളം ഡി.സി.സി സെക്രട്ടറി അനൂപ് കാസിം, റീജനൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ പുൽപ്പള്ളി, മജീദ് ചെറുവാടി, ഡോ. ഫാറൂഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുനീർ പടിക്കൽ സ്വാഗതവും, ഫൈസൽ അഞ്ചൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നജീബ് പത്തനംതിട്ട, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, ആദിൽ ചടയമംഗലം, ഹനീഫ അങ്ങാടിപ്പുറം, നൗഷാദ് കണിയാപുരം, റാഫി മാനന്തവാടി എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

