    date_range 10 Oct 2025 8:51 AM IST
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം: വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം: വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു
    റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു. ബ​ത്ഹ ‘സ​ബ​ർ​മ​തി’ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യി സ​ഫാ​ന നി​ഷാ​ദി​ന് സോ​ന ജ്വ​ല്ല​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. ഷ​ഫാ​ദ് അ​ത്തോ​ളി​ക്ക് മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​വും ക​ബീ​ർ മ​ല​സി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് ആ​ല​ങ്കോ​ട് മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് വെ​മ്പാ​യം, ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, നാ​ദി​ർ​ഷാ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹാ​ഷിം ചി​യാം​വെ​ളി, അ​ൻ​സാ​യി ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, മൊ​യ്തീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സ​ന്തോ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ, ത​ൽ​ഹ​ത്ത് തൃ​ശൂ​ർ, ഹാ​ഷിം പാ​പ്പി​ന​ശ്ശേ​രി, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

