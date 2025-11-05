Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:43 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ​ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ന്റെ ഒ​രോ തു​ള്ളി ര​ക്ത​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ്വ​ന്തം ജീ​വ​ര​ക്തം കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​ഹാ​സം തീ​ർ​ത്ത ധീ​ര​യാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഖു​ബൈ​ബ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​നോ​ജ് തോ​മ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട , വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indira GandhiOICCgulfIndira Gandhi Martyrdom Day
    News Summary - OICC observes Indira Gandhi Martyrdom Day
    Similar News
    Next Story
    X