Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:55 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​ന​വും ജ​യ​ന്തി ദി​ന​വും ആ​ച​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​ന​വും ജ​യ​ന്തി ദി​ന​വും ആ​ച​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​ന

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 41ാമ​ത് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​വും സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ൽ ജ​യ​ന്തി ദി​ന​വും ആ​ച​രി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​ൻ​സാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ ചു​ള്ളി​യോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ഴ​യി​ൽ, നാ​സ​ർ സെ​യി​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, സ​വാ​ദ് കു​റ്റൂ​ർ, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​മാ​നൂ​ർ, നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, റ​ഫീ​ഖ് മൂ​സ, അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, ഷി​ബി​ലി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യും സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ലും സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ജു റി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, അ​ന​സ് തു​വ്വൂ​ർ, സി.​പി മു​ജീ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - OICC observes Blood Martyrdom Day and Jayanti Day
    Similar News
    Next Story
    X