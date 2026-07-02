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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 July 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 7:28 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘മി​ക​വ് 2026’ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി സം​ഗ​മം

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    പി.എം. നജീബ് മെമ്മോറിയൽ എജുക്കേഷനൽ എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘മി​ക​വ് 2026’ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി സം​ഗ​മം
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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്​​റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി മൂ​ന്നാം പി.​എം. ന​ജീ​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​എം. ന​ജീ​ബി​െൻറ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങാ​യ ‘മി​ക​വ് 2026’ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ 60-ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​കെ. സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ജോ​ൺ കോ​ശി, മാ​ലി​ക്ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), പ്ര​വീ​ൺ വ​ല്ല​ത്ത് (ന​വോ​ദ​യ), നൗ​ഫ​ൽ (അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ), സാ​ജി​ദ് അ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), മു​ജീ​ബ് ക​ള​ത്തി​ൽ, ഹ​സൈ​നാ​ൻ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ഷം​സ് കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ അ​സ്‌​ന ഹ​മീ​ദ്, ഡോ. ​അ​ക്മ​ൽ ബ്നു ​സ​ജൂ​ബ്, ക​ല്യാ​ണി ബി​നു നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, വി​ൽ​സ​ൻ ത​ട​ത്തി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ, സി.​ടി. ശ​ശി, സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, പാ​ർ​വ​തി സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, നി​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ചു, രാ​ധി​ക ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ്, കെ.​പി. മ​നോ​ജ്, ബി​നു പി. ​ബേ​ബി, യ​ഹി​യ കോ​യ, ഹു​സ്‌​ന ആ​സി​ഫ്, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ണ​റ, സു​രേ​ഷ് റാ​വു​ത്ത​ർ, തോ​മ​സ് തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ഹ​മീ​ദ്​ ക​ണി​ച്ചാ​ട്ടി​ൽ, ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, മ​നോ​ജ് കാ​ക്കൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ന​ണി​യൂ​ർ ന​മ്പ​റം, സ​ജൂ​ബ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ, റ​ഷീ​ദ് വ​ര​വൂ​ർ, ഷാ​ജി​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ, നി​സ്സാം വ​ട​ക്കേ​ക്കോ​ണം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​റ നി​റാ​സ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.

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    TAGS:StudentsOICCSaudi ArabiaAssociation meet
    News Summary - OICC ‘Mikav 2026’ Student Association
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