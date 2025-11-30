Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 9:19 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ബ​ഹ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ബ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ബ​ഹ ക​മ്മി​റ്റി​യും ബാ​ഹി​ജ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ന് ഡോ. ​ബി​ജു ഭാ​സ്ക‌​ർ, ഡോ. ​അ​ഷ്ഹ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് പ​ര​പ്പി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ബ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ലാ​സ് മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന‌​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡോ. ​ബി​ജു ഭാ​സ്ക​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബാ​ഹി​ജ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സ് എം.​ഡി ബി​നൂ​പ് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ഡോ. ​അ​ഷ്ഹ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​ലീം ബാ​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സു​നി​ൽ, പ്ര​സാ​ദ്, സ​ന​ൽ ഏ​ലി​യാ​സ്, സാ​ലി ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

